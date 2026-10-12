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    В АТОР назвали причину задержки оформления ваучеров и билетов для туристов

    АТОР: возможны задержки при выписке ваучеров из-за сбоя сервисов «Яндекса»

    Фото: РИА «Новости»

    Туристов предупредили о возможных задержках с выпиской ваучеров и билетов из-за перебоев в работе сервисов «Яндекса». Об этом в телеграм-канале сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

    В ассоциации отметили, что задержка затронула только выписки документов, которые иногда запрашиваются у туроператоров по дублирующим каналам связи. Оплаченные бронирования уже документально подтверждены.

    В АТОР добавили, что сбой затронул сайт только одного из крупных туроператоров, но компания провела техработы, чтобы перенаправить трафик в обход. Все уже починили, сайт доступен.

    «Также временно недоступно бронирование на двух крупных онлайн-агрегаторах пакетных туров. Там тоже ведутся технические работы, сайты должны вскоре заработать»,  — уточнили в ассоциации.

    Ранее пресс-служба «Яндекса» сообщила, что компания частично восстановила работу сервисов после атаки ВСУ на дата-центры.

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