Россияне смогут платить по QR-коду на Филиппинах и в Индонезии

ВТБ запустил оплату по QR-коду в Индонезии и на Филиппинах

Клиентам ВТБ стала доступна оплата по QR-коду на Филиппинах и в Индонезии, заявил на ВЭФ заместитель президента — председателя правления банка Георгий Горшков. Об этом сообщил ТАСС .

В Индонезии для платежей используется национальный стандарт QRIS. С ним работают более 40 миллионов торговых точек.

На Филиппинах туристы могуть воспользоваться для оплаты локальными платежными системами.

Также платить по QR-коду картами банка можно в Киргизии, Таджикистане, Таиланде, Вьетнаме, Египте, Китае, Бразилии, Аргентине и других странах.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Подробности программы конференции — в материале 360.ru.