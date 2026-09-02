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    Россияне смогут платить по QR-коду на Филиппинах и в Индонезии

    ВТБ запустил оплату по QR-коду в Индонезии и на Филиппинах

    Bulkin Sergey/news.ru
    Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

    Клиентам ВТБ стала доступна оплата по QR-коду на Филиппинах и в Индонезии, заявил на ВЭФ заместитель президента — председателя правления банка Георгий Горшков. Об этом сообщил ТАСС.

    В Индонезии для платежей используется национальный стандарт QRIS. С ним работают более 40 миллионов торговых точек.

    На Филиппинах туристы могуть воспользоваться для оплаты локальными платежными системами.

    Также платить по QR-коду картами банка можно в Киргизии, Таджикистане, Таиланде, Вьетнаме, Египте, Китае, Бразилии, Аргентине и других странах.

    Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Подробности программы конференции — в материале 360.ru.