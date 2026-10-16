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    Миграционные сотрудники в Таиланде стали портить загранпаспорта россиянам

    Mash: миграционные сотрудники в Таиланде стали портить загранпаспорта россиянам

    Фото: РИА «Новости»

    Миграционные сотрудники Таиланда стали портить россиянам загранпаспорта. О жалобах туристов на прокалывание документов степлером, сквозные отверстия и следы клея сообщил Mash.

    По данным телеграм-канала, в Таиланде часто прикрепляют квитанции об оплате пошлины или регистрацию к загранпаспорту. Если скобу от степлера вырвать, на документе могут остаться надрывы — и его вполне могут признать недействительным на въезде в Россию. Бывали и случаи, когда сотрудники консульства при выдаче визы ставили на обложку документа наклейки, которые невозможно отодрать.

    Еще одной проблемой стал тропический климат. Из-за его влажности загранпаспорт старого образца может размякнуть.

    Ранее стало известно, что страны Бенилюкса и Швеция перестали признавать российские загранпаспорта без биометрии.

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