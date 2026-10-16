Миграционные сотрудники в Таиланде стали портить загранпаспорта россиянам

Миграционные сотрудники Таиланда стали портить россиянам загранпаспорта. О жалобах туристов на прокалывание документов степлером, сквозные отверстия и следы клея сообщил Mash .

По данным телеграм-канала, в Таиланде часто прикрепляют квитанции об оплате пошлины или регистрацию к загранпаспорту. Если скобу от степлера вырвать, на документе могут остаться надрывы — и его вполне могут признать недействительным на въезде в Россию. Бывали и случаи, когда сотрудники консульства при выдаче визы ставили на обложку документа наклейки, которые невозможно отодрать.

Еще одной проблемой стал тропический климат. Из-за его влажности загранпаспорт старого образца может размякнуть.

Ранее стало известно, что страны Бенилюкса и Швеция перестали признавать российские загранпаспорта без биометрии.