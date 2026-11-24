Вертолет Robinson R22 потерпел крушение неподалеку от города Темекула в американском штате Калифорния. В результате погибли два человека, сообщил телеканал ABC .

По его информации, вертолет врезался в склон холма. Офис шерифа округа Риверсайд подтвердил, что ЧП произошло примерно в 09:30 по местному времени (20:30 по московскому).

Полиция обнаружила на месте крушения тела двух человек. Других людей на борту вертолета не было.

Обстоятельства и причины ЧП устанавливаются, расследованием занимаются Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).

Ранее военно-транспортный самолет Ан-12 рухнул в Кемеровской области, в районе села Ягуново. Из-за ЧП погибли все находившиеся на борту 19 человек: члены экипажа и пассажиры. По факту крушения возбудили уголовное дело. Минобороны подтвердило, что самолет упал во время выполнения планового полета.