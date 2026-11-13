Глава крымского парламента Владимир Константинов охарактеризовал как безумие и невежество заявление главы евродипломатии Каи Каллас о том, что не следует поддаваться на «российские нарративы» о безопасности. Свое мнение он высказал в беседе с РИА «Новости» .

Ранее Каллас призвала ЕС не поддаваться на «российские нарративы» относительно их опасений за безопасность и сообщила, что санкции против России ужесточат.

«Заявление Каллас — проявление сумасшествия. Сейчас ее наняли хаять все советское. Завтра ее наймут хвалить Россию, и она будет это делать», — сказал Константинов.

Он назвал ее глубоко необразованным приспособленцем. По его мнению, такой руководитель как Каллас — это трагедия для Европы.

Ранее газета Politico сообщила, что лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен стала новым противником Каи Каллас.