США грозит банкротство, если власти не пересмотрят ограничение на размер государственного долга. Об этом президент Дональд Трамп сказал в интервью Fox News .

«У нас уже приближается срок решения вопроса о потолке госдолга. Если эту проблему мы не решим, страна обанкротится. Такого раньше прежде никогда не происходило», — предупредил он.

По данным Минфина США, на 26 октября государственный долг страны достиг рекордных 40,52 триллиона долларов. Действующий лимит установлен на уровне 41,1 триллиона долларов.

Центр двухпартийной политики оценивает, что США могут исчерпать доступный лимит уже в феврале 2027 года. Трамп выступает за отмену потолка госдолга, чтобы избежать необходимости регулярно повышать его.