Снегопад заблокировал вход в горный отель в Японии

Сильный снегопад отрезал от внешнего мира горный отель в районе Татэяма японской префектуры Тояма. Сугробы полностью перекрыли вход в здание, и сотрудникам пришлось самостоятельно пробивать проход наружу. Об этом сообщил портал Yama-kei Online .

За ночь в горной местности выпало столько снега, что его уровень достиг окон гостиницы. Температура воздуха опустилась до -12 градусов. Работники взяли лопаты и начали расчищать завал, чтобы освободить дорогу.

Непогода затронула и другие районы страны. В деревне Хакуба за 12 часов выпало более 80 сантиметров осадков.

В префектуре Фукусима упавшие деревья перекрыли дорогу, из-за чего более 1,4 тысячи жителей и туристов оказались отрезаны от внешнего мира. Информации о пострадавших не поступало.

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