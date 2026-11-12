«Легенда сменит легенду». Трамп счел, что экс-гендиректор Apple Куку может возглавить Nvidia

Президент США Дональд Трамп считает, что экс-глава корпорации Apple Тим Кук может стать гендиректором компании Nvidia вместо ушедшего в отставку Дженсена Хуанга. Об этом сообщил ТАСС .

«Теперь, когда отлично потрудившийся генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг ушел в отставку, есть только один человек, который может его заменить, это Тим Кук из Apple. Легенда сменит легенду», — написал глава Белого дома в Truth Social.

Ранее в Nvidia прошло заседание совета директоров, после которого Хуанг покинул свой пост. Руководителя компании обвинили в супружеской измене, причем одну из его возлюбленных подозревают в организации нелегальных поставок процессоров в Китай.

Временно замещает должность исполнительный вице-президент и финансовый директор корпорации Колетт Кресс. Совет директоров объявил о поиске нового руководителя.