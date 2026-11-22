Британский пловец-марафонец Льюис Пью завершил трехдневный заплыв протяженностью около 15 километров через Ормузский пролив. Об этом сообщило издание The Independent .

Так 56-летний спортсмен решил привлечь внимание к экологическим последствиям конфликта с Ираном. Маршрут пролегал от полуострова Мусандам до мыса Ормуз у побережья Омана.

По словам Пью, через полчаса после старта в понедельник он услышал два взрыва. Примерно в четырех километров от пловца снаряд попал в нефтяной танкер. Позже он заметил горящий газовоз Tara Gas.

«Я никогда не забуду, как проплывал мимо газовоза. Этот запах химикатов, а потом пламя — они взмывали в небо, как огненные шары. Вокруг судна горела вода», — рассказал спортсмен.

Пью предупредил, что нефтяные разливы и химическое загрязнение способны нанести долгосрочный ущерб коралловым рифам, мангровым лесам и морским обитателям региона.

В начале ноября в Ормузском проливе загорелись три нефтяных танкера.