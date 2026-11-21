Президент Белоруссии Александр Лукашенко в этом месяце посетил свою малую родину — агрогородок Александрия в Могилевской области, где заметил четырех бездомных котят. Животных пристроили в добрые руки, а белорусский лидер поручил изготовить для них персональные домики, сообщил телеграм-канал «Пул Первого» .

Бездомные котята жили в картонной коробке возле одного из местных магазинов. Лукашенко снял видео, где держал малышей на руках, а «Пул Первого» запустил поиск хозяев для них. Всех котят удалось пристроить. Теперь появилось продолжение этой истории.

«Своих подопечных президент не забывает. Теперь у них есть не только дом, но и домики от Первого», — говорится в публикации.

Первой подарок от главы государства получил кошка Мира. Остальные домики уже в пути в Минск, Гродно и Жабинку.

При этом у Лукашенко есть питомец — белоснежный шпиц по кличке Умка, с которым белорусский лидер проверял с борта вертолета ход посевной кампании в республике этой весной.