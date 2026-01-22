Трамп заявил, что часть системы ПРО «Золотой купол» разместят в Гренландии

Часть компонентов американской системы противоракетной обороны «Золотой купол» планируется разместить в Гренландии. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в интервью телеканалу Fox Business .

«Ее часть. И это очень важная часть», — подчеркнул он.

По словам главы Белого дома, эффективность системы заметно возрастает при наличии доступа к территории Гренландии. Он пояснил, что такое размещение позволяет расширить зону охвата и повысить точность перехвата.

Американский лидер также отметил стратегическое значение региона, указав, что в случае ракетных пусков потенциальных противников траектории полета будут проходить именно через арктическое направление, что делает перехват с этой территории особенно важным.

Проект «Золотой купол» предусматривает создание многоуровневой системы ПРО для защиты материковой части США. Она рассчитана на противодействие баллистическим, гиперзвуковым и крылатым ракетам, в том числе с ядерным оснащением, а также беспилотным средствам. Основу системы должны составить датчики и перехватчики, в том числе космического базирования.

Трамп в своей соцсети Truth Social писал, что консультации по арктической повестке продолжаются, включая вопросы, связанные с размещением элементов ПРО в Гренландии. Дополнительные детали, по его словам, будут озвучены по мере развития переговоров.