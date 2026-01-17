Трамп оправдал претензии США на Гренландию работой системы «Золотой купол»

Трамп: система ПРО «Золотой купол» эффективно заработает только с Гренландией

Система противоракетной обороны «Золотой купол» сможет работать максимально эффективно только при включении в нее Гренландии. Об этом написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social .

Он подчеркнул, что США нуждаются в Гренландии ради национальной безопасности и реализации проекта противоракетной обороны. По словам Трампа, разработчики «Золотого купола» учитывали геометрию территории, углы, границы и параметры, а без Гренландии система потеряет часть возможностей.

«Эта блестящая, но чрезвычайно сложная система [„Золотой купол“] может работать с максимальной эффективностью только в том случае, если эта территория [Гренландия] войдет в нее», — указал Трамп.

Он добавил, что Вашингтон уже направил на программы безопасности, связанные с «Золотым куполом», сотни миллиардов долларов. Эти расходы, по его словам, предполагают возможную защиту не только Соединенных Штатов, но и Канады. Такой аргументацией Трамп фактически оправдал прежние требования Вашингтона о приобретении Гренландии.

Ранее американский лидер заявил о том, что США начали переговоры с НАТО по вопросу Гренландии.