Иллюзия могущества. Зачем на самом деле США нужен «Золотой купол»

Пентагон объявил о завершении разработки системы противоракетной обороны «Золотой купол». Деталей никаких — якобы из-за вопросов безопасности. Проект бурно обсуждают в США несколько месяцев, причем не только в положительном ключе: аналитики утверждают, что дорогая и рискованная ПРО в итоге не сможет защитить государство. Дойдут ли вообще грандиозные планы до реализации?

Сколько США потратили на «Золотой купол»

Еще в январе президент Дональд Трамп призвал к колоссальным инвестициям в систему противоракетной обороны США, получившую название «Золотой купол», напомнил Scientific American.

По задумке, система включит в себя четыре уровня защиты — от космоса до наземного уровня — и будет значительно масштабнее и сложнее систем ПРО, существующих в Израиле, Южной Корее и Восточной Европе.

На этом амбициозные высказывания Трампа не закончились. На майской пресс-конференции в Белом доме он поднял ставки, заверив, что «Золотой купол» будет полностью готов к эксплуатации к концу его срока, а общая стоимость проекта составит 175 миллиардов долларов.

Немногим позже в Пентагоне объявили, что первое крупное испытание системы пройдет в четвертом квартале 2028 года, непосредственно перед следующими президентскими выборами.