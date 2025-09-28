Иллюзия могущества. Зачем на самом деле США нужен «Золотой купол»
Эксперт Михайлов: анонсами «Золотого купола» США создают иллюзию могущества
Пентагон объявил о завершении разработки системы противоракетной обороны «Золотой купол». Деталей никаких — якобы из-за вопросов безопасности. Проект бурно обсуждают в США несколько месяцев, причем не только в положительном ключе: аналитики утверждают, что дорогая и рискованная ПРО в итоге не сможет защитить государство. Дойдут ли вообще грандиозные планы до реализации?
Сколько США потратили на «Золотой купол»
Еще в январе президент Дональд Трамп призвал к колоссальным инвестициям в систему противоракетной обороны США, получившую название «Золотой купол», напомнил Scientific American.
По задумке, система включит в себя четыре уровня защиты — от космоса до наземного уровня — и будет значительно масштабнее и сложнее систем ПРО, существующих в Израиле, Южной Корее и Восточной Европе.
На этом амбициозные высказывания Трампа не закончились. На майской пресс-конференции в Белом доме он поднял ставки, заверив, что «Золотой купол» будет полностью готов к эксплуатации к концу его срока, а общая стоимость проекта составит 175 миллиардов долларов.
Немногим позже в Пентагоне объявили, что первое крупное испытание системы пройдет в четвертом квартале 2028 года, непосредственно перед следующими президентскими выборами.
Почему проект вызывает много сомнений
Спустя несколько месяцев, когда первая волна ажиотажа спала, среди политиков и экспертов начало расти беспокойство. Никакой дополнительной информации о масштабах и логистике проекта так и не опубликовали, но первые миллиарды долларов уже потратили.
Зачем такая спешка с реализацией, если сам план остается столь туманным? Станет ли «Золотой купол» важнейшей опорой обороны США, или же это пустое занятие, которое больше подходит для набивания карманов союзников администрации Трампа?
Scientific American
Вопросов стало еще больше, когда министр обороны США Пит Хегсет запретил обсуждать проект участникам ежегодного симпозиума по космической и противоракетной обороне в Алабаме. А на отдельный отраслевой саммит, посвященный «Золотому куполу», не пустили журналистов.
Среди аналитиков все чаще стали появляться сравнения проекта с мыльным пузырем. Поговаривали, что система в любом случае не будет способна полностью остановить российские или китайские гиперзвуковые ракеты.
Можно потратить кучу денег впустую, создавая то, что не работает.
Дэвид Райт
физик Массачусетского технологического института
Эксперты напоминали, что даже одну межконтинентальную баллистическую ракету с технической точки зрения сбить чрезвычайно сложно, а утопическая идея несокрушимого щита для Соединенных Штатов существует долгие годы, несмотря на множество прошлых неудач.
Кроме того, погоня за мечтой о национальной противоракетной обороне может привести к противоположному результату, отметила Arms Control Association.
Это подтолкнет Китай и Россию к еще большему наращиванию своих ядерных арсеналов, обойдется США в сотни миллиардов долларов и не сработает так, как предполагалось.
Arms Control Association
Видимость великой державы
По словам политолога и военного эксперта Евгения Михайлова, не факт, что «Золотой купол» действительно когда-либо реализуют. Пока разработали только план проекта, который больше напоминает стратегическую оборонную инициативу и даже некий обман.
«США отстают в области гиперзвука. И возможно, пока они будут нагонять пух с „Золотым куполом“, параллельно постараются разработать гиперзвуковые ракеты, чтобы догнать Россию и Китай», — предположил собеседник 360.ru.
Михайлов отметил, что отсутствие аналогичных конкурентам сверхзвуковых ракет для США подобно смерти в нынешних реалиях. Нападать на государство никто не собирается, однако ситуация в мире стремительно меняется, и в случае, например, прямого конфликта с Китаем американцы окажутся в предельно уязвимом положении.
«Соединенные Штаты хотят быть великой державой, об этом же говорил и Дональд Трамп. Не мытьем, так катаньем или обманом они будут создавать иллюзию могущества Америки, однако вовсе не факт, что на самом деле сделают что-то серьезное», — заключил эксперт.