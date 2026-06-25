Военный эксперт Евсеев призвал скептически относиться к заявлениям США о «Золотом куполе»
Военный эксперт и заведующий отделом Института стран СНГ Владимир Евсеев высказал сомнения относительно правдивости заявлений главы Пентагона Пита Хегсета об успешном испытании системы ПРО «Золотой купол». Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
По мнению аналитика, подобные утверждения могут быть попыткой спасти свою карьеру на фоне неудач американской политики в Иране.
«Насколько он лукавил — понять трудно. Ну, исходя из общей ситуации, из общего понимания, я думаю, что успех был относительный. Как минимум», — отметил специалист.
Он призвал с максимальным скептицизмом относиться ко всем сообщениям Пентагона, напомнив, что предыдущие заявления Центрального командования о контроле над Ормузским проливом оказались ложными после прохода кораблей ВМС США.