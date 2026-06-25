Военный эксперт Евсеев призвал скептически относиться к заявлениям США о «Золотом куполе»

Военный эксперт и заведующий отделом Института стран СНГ Владимир Евсеев высказал сомнения относительно правдивости заявлений главы Пентагона Пита Хегсета об успешном испытании системы ПРО «Золотой купол». Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

По мнению аналитика, подобные утверждения могут быть попыткой спасти свою карьеру на фоне неудач американской политики в Иране.

«Насколько он лукавил — понять трудно. Ну, исходя из общей ситуации, из общего понимания, я думаю, что успех был относительный. Как минимум», — отметил специалист.

Он призвал с максимальным скептицизмом относиться ко всем сообщениям Пентагона, напомнив, что предыдущие заявления Центрального командования о контроле над Ормузским проливом оказались ложными после прохода кораблей ВМС США.