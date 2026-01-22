Дело не только в «Золотом куполе». Трамп устроил спектакль с Гренландией для противостояния России и Китаю

Вашингтонские планы на Гренландию оказались в центре внимания на Всемирном экономическом форуме в Давосе. После переговоров с главой НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в гренландском вопросе . Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем телеграм-канале раскрыл истинный смысл сделки Трампа.

«Гренландия отдаст немного льда. И суверенитета», — написал он.

Трамп снова применил свою излюбленную практику — тактику «наезд-откат»: сначала сильно надавить на соперника, дезориентировав его. Затем чуть отступить, когда любое предложение кажется даром свыше, отметил военкор.

Так и произошло с Гренландией, по данным западных СМИ. Сначала Трамп угрожал забрать весь остров под юрисдикцию США. Но после встречи с генсеком НАТО Рютте он заявил об отмене угрозы пошлин и сообщил о достижении соглашения по будущему Гренландии и Арктики.

Если сделка с Данией состоится, США смогут выбрать наиболее выгодные участки острова. При этом они будут стремиться претендовать на суверенитет над шельфом.

«Звучит диковато, но когда дело касается Трампа, уже ничему не удивляешься. Он уже обмолвился, что дело не только в „Золотом куполе“, но и в минеральных ресурсах. Но и цель противостояния России и Китаю в Арктике никто не снимал. Собственно, ради него и весь спектакль», — подчеркнул Коц.

Ранее The Economist выпустил новую обложку с изображением Трампа, сидящего на белом медведе на красном фоне. Таким образом издание показало напряженность вокруг Гренландии и территориальных амбиций Белого дома. Изображение стало очевидной отсылкой к популярному коллажу с президентом Владимиром Путиным, на котором он едет верхом на медведе.