Военный эксперт Кнутов объяснил, что «Золотой купол» включает космический и наземный эшелоны

Президент США Дональд Трамп снова озвучил аргументы в пользу американского контроля над Гренландией, подчеркнув важность размещения комплекса «Золотой купол». Подробнее о технологии рассказал военный эксперт Юрий Кнутов в эфире радио « КП ».

По его словам, проект нацелен прежде всего на технологический прогресс и обеспечение заказов оборонному комплексу.

«Там два эшелона — космический и наземный. Космический эшелон — это новейшие спутники, боевые лазеры, электромагнитные пушки, кинетическое оружие, ракеты „космос — космос“», — отметил специалист.

Что касается наземного компонента, эксперт пояснил, что речь идет о новом поколении систем противоракетной обороны, включающих перехватчики наземного базирования. Эти комплексы планируется разместить как на территории Аляски, так и в Гренландии, добавил сайт KP.RU.