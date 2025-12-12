Стоимость «Золотого купола» Трампа оценили в 1,1 триллиона долларов

Система ПРО «Золотой купол» обойдется США в 1,1 триллиона долларов вместо обещанных президентом Дональдом Трампом 175 миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Военные эксперты назвали нереалистичным введение «Золотого купола» в эксплуатацию в 2029 году. При этом сумма в 1,1 триллиона долларов может более чем на 500% превысить заявленные Трампом расходы.

Агентство в своих расчетах исходило из цен на вооружения системы и обороны, не учитывая операционные расходы, оплату труда персонала и исследования. Все вышеперечисленное может еще больше увеличить конечную стоимость системы ПРО.

При этом нет гарантий, что «Золотой купол» будет на 100% эффективным, даже если его введут в эксплуатацию.

Ранее американские журналисты заявили, что российская крылатая ракета «Буревестник» способна обойти «Золотой купол».