Путин поставил США невыполнимое условие по ДСНВ. Трамп рискнет своим «Золотым куполом»?

До окончания действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) осталось менее шести месяцев. На этом фоне президент России Владимир Путин объявил, что после истечения срока продолжит соблюдать все нормы еще год при условии, что США станут действовать подобным образом. Он проговорил, что посчитает нарушением размещение американского оружия в космосе, а это часть системы противоракетной обороны Трампа «Золотой купол».

Что заявил о Путин о ДСНВ на Совете Безопасности?

На совещании с постоянными членами Совета безопасности Путин заявил, что Россия сохранит действие Договора о стратегических наступательных вооружениях на фоне продолжающейся деградации в сфере стратегической стабильности. Он подчеркнул, что взаимный контроль с США над ядерными вооружениями почти демонтирован и после окончания действия ДСНВ в феврале 2026 года процесс станет необратимой и глобальной ошибкой.

Чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений, обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности, считаем оправданным попытаться сохранить на нынешнем достаточно турбулентном этапе статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ. Владимир Путин Президент России

Глава государства подчеркнул, что Россия со своей стороны после 5 февраля готова еще год соблюдать предусмотренные ДСНВ количественные ограничения, если аналогичные шаги предпримут США.

Президент отметил, что такое решение показало готовность страны к диалогу, а также отсутствие заинтересованности в дальнейшем нагнетании обстановки и гонке вооружений. Дальнейшие попытки США развернуть свое оружие в космосе подорвут все усилия по поддержанию стратегической стабильности. Путин заявил, что Россия уверена в надежности своих сил сдерживания и в состоянии ответить на любые угрозы «не на словах». «Практическое осуществление подобных дестабилизирующих действий способно обнулить усилия нашей стороны по поддержанию статус-кво в сфере СНВ. Соответствующим образом мы и будем реагировать», — предупредил российский лидер.

Путин послал Западу четкий сигнал

Решение Путина выполнять ДСНВ после истечения срока его действия стало предостережением для США от новой обманной попытки втянуть Россию в гонку вооружений. Об этом в комментарии ведущей 360.ru Елене Кононовой заявил политолог, специалист по межнациональным конфликтам, военный эксперт Евгений Михайлов.

Он напомнил, что одним из факторов развала Советского Союза стала устроенная американцами гонка вооружений, которую они развернули под предлогом создания Стратегической оборонной инициативы (СОИ), оказавшейся мифом. «Наши затраты на оборону оказались слишком велики и гонку вооружений мы не выиграли. Но на деле никакой гонки не было и нас просто втянули в очередную аферу», — заявил Михайлов.

Сегодня в роли СОИ выступает анонсированная Трампом система «Золотой купол», который предусматривает размещение оружия в космосе. К сожалению, в отличие от прошлой американской программы эта вполне реальна.

У США сейчас есть определенные возможности, учитывая, что вперед сейчас вырвался Илон Маск со своими космическими запусками, поэтому они вполне могут предпринять усилия для размещения тех или иных вооружений на орбите. Евгений Михайлов Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, военный эксперт

Эксперт добавил, что именно с этим связаны слова Путина о наличии у России возможностей на ответ на решение о милитаризации космоса.

«Это мне напомнило фразу президента, что мира без России тоже не будет. Это громкое и сильное предупреждение американцам и их союзникам», — пояснил собеседник 360.ru.

По словам Михайлова, американские военные и дипломаты в своих заявлениях о возможности продления ДСНВ говорили прежде всего об ограничении новых российских вооружений, в том числе подводных ядерных беспилотников «Посейдон» и гиперзвуковых ракет «Кинжал», способных нести ядерный заряд. «Они хотят это все ограничить и оставить только „Ярсы“, о которых договорились изначально. Это глупое заявление, как и развертывание систем противовоздушной обороны в западных странах у наших границ. Все это сильно тревожит Россию», — заключил политолог.

Как слова Путина по ДСНВ приняли в Белом доме?

Президент США получил информацию о предложении российского коллеги сохранить в силе нормы ДСНВ после окончания его срока. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Она добавила, что пока не может предоставить другой информации и предложила дождаться официального заявления от президента. «Это звучит довольно хорошо, но он хочет сам сделать некоторые комментарии на этот счет», — заявила Левитт. На момент написания материала Трамп не выпустил никаких заявлений ни для СМИ, ни в своих социальных сетях.

Как Советский Союз, а потом Россия разоружались с США и на чем остановились?

Договорам СНВ, которые стали ключевыми в сфере ядерного оружия между Россией и США, предшествовал Договор об ограничении стратегических вооружений, без которого история не может быть полной. Этот документ подписали генеральный секретарь Советского Союза Леонид Брежнев и президент США Ричард Никсон в 1972 году.

Договор состоял из двух частей и предусматривал временное соглашение о замораживании стратегических наступательных вооружений, а также ограничении систем противоракетной обороны. Это был первый шаг, который крупнейшие ядерные державы мира сделали к взаимному контролю за ядерными вооружениями. Он сделал возможным подписание последующих договоров о сокращении стратегических наступательных вооружений.

ДСНВ — I

Первый договор о реальном сокращении ядерных боезарядов за семь лет до 6000 и ракет носителей до 1600 президент СССР Михаил Горбачев и президент США Джордж Буш-старший подписали 31 июля 1991 года.

Спустя несколько дней в Москве прошел знаменитый августовский путч, ставший началом развала Советского Союза.

ДСНВ — II

Этот договор ждала не радостная судьба, но он считался самым прорывным по своим ограничениям. Его подписали в 1992 году президент России Борис Ельцин и президент США Джордж Буш-старший.

Вернувшая к себе ядерное оружие из бывших союзных республик Россия согласилась на дальнейшее сокращение боезарядов на стратегических носителях до 3,5 тысячи единиц и сокращение размещения до 1750 снарядов на баллистических ракетах морского базирования.

Главным пунктом был полный отказ от баллистических ракет с разделяющимися боевыми частями. Такие шахтные комплексы Р-36 М2 (в классификации НАТО «Сатана») тогда находились на вооружение российских войск. Сенат США ратифицировал ДСНВ-II в 1996 году. Депутаты Госдумы принимать документ не спешили и постоянно откладывали из-за начавшегося тогда расширения НАТО в страны Восточной Европы, а также на фоне военных действий американцев в Ираке и Югославии. Документ утвердили только в 2000 году. При этом Госдума поставила условие, что пункт об ограничении систем противоракетной обороны из договора 1972 года останется в силе. Американских парламентариев такое решение не устроило и они вышли из первого договора по ПРО. В ответ Россия отозвала ратификацию ДСНВ-II.

ДСНВ-III

Переговоры о дальнейшем сокращении ядерных боезарядов до 2,5 тысячи начались еще в конце 1997 года, но к успеху не привели. Новый процесс обсуждения начался в 2009 году после встречи президента России Дмитрия Медведева и американского лидера Барака Обамы в Лондоне. В ходе консультаций стороны опять споткнулись о размещении американской системы ПРО в Европе.

Россия призывала вернуться к ограничениям, как это прописано в договоре 1972 года, и привязать дальнейшее сокращение к уменьшению число ядерных зарядов, но американцы от полного сворачивания программы отказались.

Устроившей всех альтернативой стал декларативный подход, связавший объемы наступательных и оборонительных вооружений. ДСНВ-III предусматривал сокращение ядерных арсеналов для межконтинентальных баллистических ракет: подводных лодок и бомбардировщиков до 700 единиц, каждая из которых могла нести до 1550 боезарядов. Объем снарядов для развернутых пусковых установок ограничили до 800 единиц и еще 100 оставили в резервах. Главным нововведением этого договора стало создание взаимных инспекций, когда представители обеих стран посещали военные базы с ядерным оружием и обменивались данными. Это позволяло участникам держать под контролем соблюдение договоренностей.

Поездки прекратились в феврале 2020 года из-за закрытия границ, вызванных пандемией коронавирусной инфекции.

Судьба ДСНВ-III

Президент России Владимир Путин в ходе первой беседы с новым президентом США Джо Байденом в январе 2021 года договорился о продлении истекающего ДСНВ — III еще на пять лет. Главы двух государств посчитали, что этого времени хватит для разработки новой версии документа.

В январе 2023 года Путин объявил о приостановке участия в ДСНВ-III из-за обострения отношений с США на фоне украинского кризиса. Глава государства подчеркнул, что речь о полном выходе из соглашения не идет, Россия готова вернуться к обсуждению своих обязательств после включения в договор других ядерных держав — Великобритании и Франции, как членов НАТО. В МИД добавили, что из-за приостановки действия договора Россия наращивать объемы ядерных вооружений не планирует и продолжит выполнять все пункты соглашения. Новый президент США Дональд Трамп после своего избрания заявил, что вопрос о взаимном сокращении ядерного оружия остается актуальным. Он подчеркнул, что в новый договор нужно включить Китай.