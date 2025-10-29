«Золотой купол» Трампа не выдержит? Американцы в панике после новостей о «Буревестнике»
WSJ: «Буревестник» сможет обойти американскую систему ПРО «Золотой купол»
Новая российская крылатая ракета «Буревестник» способна обойти американскую систему ПРО «Золотой купол». О такой возможности написала газета The Wall Street Journal.
«Новая ракета может представлять потенциальную угрозу для предложенного президентом США Дональдом Трампом „Золотого купола“, системы ПРО, которую разрабатывают для уничтожения межконтинентальных баллистических ракет, с траекторией гораздо выше, чем летающий низко „Буревестник“», — отметили авторы материала.
Этот факт может дать российскому правительству потенциальный рычаг давления в переговорах о контроле над вооружениями, написали в газете. Эксперты издания отметил сложность обнаружения ракеты, так как неизвестна скорость и маневренность ракеты. Аналитики заявили, что ракету можно обнаружить по радиоактивному следу, но это можно осуществить только с помощью космических систем.
Пентагон в конце сентября объявил о завершении разработки системы противоракетной обороны «Золотой купол». Американские аналитики утверждают, что дорогая и рискованная ПРО в итоге не сможет защитить государство. Первое крупное испытание системы пройдет в четвертом квартале 2028 года.