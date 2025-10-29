«Золотой купол» Трампа не выдержит? Американцы в панике после новостей о «Буревестнике»

«Новая ракета может представлять потенциальную угрозу для предложенного президентом США Дональдом Трампом „Золотого купола“, системы ПРО, которую разрабатывают для уничтожения межконтинентальных баллистических ракет, с траекторией гораздо выше, чем летающий низко „Буревестник“», — отметили авторы материала.

Этот факт может дать российскому правительству потенциальный рычаг давления в переговорах о контроле над вооружениями, написали в газете. Эксперты издания отметил сложность обнаружения ракеты, так как неизвестна скорость и маневренность ракеты. Аналитики заявили, что ракету можно обнаружить по радиоактивному следу, но это можно осуществить только с помощью космических систем.

Пентагон в конце сентября объявил о завершении разработки системы противоракетной обороны «Золотой купол». Американские аналитики утверждают, что дорогая и рискованная ПРО в итоге не сможет защитить государство. Первое крупное испытание системы пройдет в четвертом квартале 2028 года.