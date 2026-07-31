«Повелитель умов и сердец». Панде Жуи из Московского зоопарка исполнилось 10 лет

Самец большой панды по имени Жуи отметил 10-летний юбилей. В честь этого Московский зоопарк подготовил праздничную программу и поздравил обитателя в телеграм-канале .

«Сегодня у Жуи был юбилей. 10 лет! Как будто недавно он прибыл к нам озорным белощеким пухлячком. И посмотрите теперь — повелитель умов и сердец зоопарка. <…> С днем рождения, наш черно-белый великан!» — написали сотрудники зоопарка.

Они восхитились абсолютной уверенностью панды в самом себе, когда тот сидел, ел и вальяжно жевал свежий побег бамбука.

Зоологи также впервые показали семейный альбом Жуи. Самец приехал в Москву из Китая вместе с самкой Диндин весной 2019 года. В августе 2023 года у пары родился детеныш, самочка, которую позже назвали Катюшей.

Ранее генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что в свои 10 лет Жуи весит 138 и имеет рост 175 сантиметров. Он спокойный и добрый, любит поесть бамбук и поспать.