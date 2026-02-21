Национальное сокровище. Как панда превратилась в инструмент китайской дипломатии

Сегодня панда не просто любимец миллионов, ради которого люди выстраиваются в очереди в зоопарки по всему миру. Она — индикатор политического доверия Пекина на международной арене. Как черно-белый «медвежий кот» стал важным инструментом мягкой силы Китая?

На китайском языке слово «панда» звучит как «сюнмао», что переводится как «медвежий кот». Животное получило это название из-за своей округлой мордочки, напоминающей кошачью. Как сообщило РИА «Новости», в Китае также используют название «гобао», что значит «национальное сокровище».

Черно-белый медведь стал неофициальным символом Китая во многом благодаря панда-дипломатии. Первый известный случай дарения животного другой стране произошел еще в 685 году. Тогда китайская императрица У Цзэтянь передала двух панд японскому императору Тэмму.

С середины 1950-х годов Китай начал использовать черно-белых медведей для укрепления международных связей. С 1957 по 1982 год КНР подарила 23 панды девяти странам. С 1994 года политика изменилась: Китай стал сдавать «медвежьих котов» в аренду. При этом животные и их потомство остаются собственностью Китая.

«Постепенно панда стала индикатором политического доверия Пекина в международных отношениях», — отметили журналисты.

Передача панд в другие страны символизирует дружбу Китая. Отзыв животных или отказ продлить аренду — явный признак ухудшения отношений.

Недавно Япония ощутила на себе силу китайской панда-дипломатии. В конце января панды-близнецы Сяо-Сяо и Лэй-Лэй вернулись в Китай из токийского зоопарка Уэно. Впервые с 1972 года в Японии нет ни одной панды. КНР забрала медведей, которых сдавала в аренду, на родину из-за дипломатического напряжения, возникшего после заявлений японской стороны о Тайване.