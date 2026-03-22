Любимой игрушкой панды Катюши оказался зеленый куб-мяч

Больше всего панда Катюша любит играть с зеленым кубом-мячом с отверстиями. Об этом РИА «Новости» рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Большую часть времени медведица проводит во внутренних павильонах и вольере, а не на улице.

«Всю зиму Катюша с энтузиазмом играла со снегом, он был ее главной игрушкой в этом сезоне. Сейчас ее любимой игрушкой стал зеленый куб-мяч с отверстиями», — отметила Акулова.

Чтобы поддерживать интерес, изделия для игр в вольере постоянно меняют.

По словам директора столичного зоопарка, мать Катюши — панда Диндин — тоже в детстве обожала играть с мячами. У нее была красная игрушка, с которой она даже спала.

Ранее Акулова сообщила, что Катюша унаследовала характер папы Жуи. Оба медведя отличаются любовью к озорству и суетливостью.