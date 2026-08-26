Зоологи сделали необычный подарок панде Катюше из Московского зоопарка

Панда Катюша из Московского зоопарка получила в подарок кораблик из бамбука

Звезде Московского зоопарка панде Катюше исполнилось три года. Зоологи подарили ей бамбуковый кораблик с вкусным наполнением. Об этом сообщила пресс-служба зверинца.

Для именинницы сделали трехмачтовый парусник из ствола бамбука. Паруса сделаны из той же древесины, что и корпус, и украшены разноцветными флажками. Внутрь зоологи положили молодые побеги в качестве угощения.

День рождения панды празднуют ежегодно. К первым именинам территорию зоопарка украсили в китайском стиле. На двухлетие Катюше подарили торт из льда и бамбука, поздравить ее пришла делегация посольства Китая.

Ранее гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала о любимой игрушке Катюши. К туристическому сезону панде построили новый дом.