В Московском зоопарке рассказали, что панды — лидеры в рейтинге популярности у посетителей
Московский зоопарк — это дом для более чем 1280 видов животных, и почти половина из них занесена в Красную книгу России и Международную Красную книгу. Пресс-служба учреждения поделилась информацией о самых популярных обитателях, сообщил RT.
Одними из главных звезд зоопарка является семейство больших панд: самец Жуи, самочка Диндин и их детеныш Катюша.
«За жизнью бамбуковых медведей следит многотысячная армия панда-фанатов», — отметили в организации.
Еще одним популярным обитателем является манул Тимофей — символ зоопарка. Любители наблюдать за животными онлайн интересуются его сезонными изменениями веса.
Также в числе фаворитов посетителей — семейство капибар. Самка Малая и самец Кузьма воспитывают четырех детенышей, и всего у них на свет появились 11 детенышей.