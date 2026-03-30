Московский зоопарк — это дом для более чем 1280 видов животных, и почти половина из них занесена в Красную книгу России и Международную Красную книгу. Пресс-служба учреждения поделилась информацией о самых популярных обитателях, сообщил RT .

Одними из главных звезд зоопарка является семейство больших панд: самец Жуи, самочка Диндин и их детеныш Катюша.

«За жизнью бамбуковых медведей следит многотысячная армия панда-фанатов», — отметили в организации.

Еще одним популярным обитателем является манул Тимофей — символ зоопарка. Любители наблюдать за животными онлайн интересуются его сезонными изменениями веса.

Также в числе фаворитов посетителей — семейство капибар. Самка Малая и самец Кузьма воспитывают четырех детенышей, и всего у них на свет появились 11 детенышей.