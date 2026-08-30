Панда Катюша получила в подарок бамбуковую вешалку с угощениями

В зверинце отметили, что панда Катюша получила поистине грандиозный подарок.

«Огромную вешалку из бамбука со сделанными руками зоологов шляпками и сумочками, набитыми угощениями», — уточнили в зоопарке.

На территории зоопарка также прошла праздничная программа с различными активностями и выступлениями артистов. В воскресенье посетители смогут посмотреть концерт детских коллективов и шоу китайского дракона, а также поучаствовать в мастер-классах и танцевальном флешмобе. Кроме того, будет работать фотозона.

Ранее зоологи подарили панде Катюше бамбуковый кораблик, наполненный молодыми побегами в качестве угощения.