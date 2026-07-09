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Была, есть и будет. Зачем Китаю панда-дипломатия

Китаист Верченко: Китай ни за что не откажется от панда-дипломатии

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Китай с давних пор использует особый метод «мягкой силы» — панда-дипломатию. Она заключается в том, что для налаживания отношений с другими государствами страна сдает в аренду милых медведей. В последнее время возникает много споров о том, поменяет ли республика эту практику.

История вопроса

Востоковед и Член Центрального правления общества российско-китайской дружбы Алла Верченко в беседе с 360.ru рассказала, что практика передачи панд началась очень давно. Первым государством, которое обзавелось китайским медведем, оказалась Япония. Позже животных стали одалживать и другим странам.

«Первые панды, которых мы получили, были в середине 50-х годов, когда у нас были прекрасные отношения. Это десятилетие называли „медовым месяцем“. Панда-дипломатия — это акт доброй воли и того, что отношения с одним государством у Китая лучше, чем с другими», — подчеркнула китаист.

Она обратила внимание, что механизм стал важной частью «мягкой силы» для улучшения международных отношений.

«В последнее время у нас мир разделился на дружественные и недружественные государства. Даже в недружественных странах панды еще остаются, а что касается бремени, то это бремя для принимающей стороны, но не для Китая, потому что содержание панды, кормление ее бамбуком, стоит денег», — объяснила специалист.

Эксперт выразила уверенность, что КНР выгодна панда-политика, и минусов у этого механизма для страны нет.

Ma Ping/XinHua
Фото: Ma Ping/XinHua/www.globallookpress.com

Какие панды есть в России

Сейчас в России живут три панды: Жуи, Диндин и Катюша. Они содержатся в Московском зоопарке, и через некоторое время их вернут на родину согласно заключенному соглашению. Жуи и Диндин арендовали на 15 лет, поэтому они отправятся в Китай в 2034 году. Катюша родилась уже в России, и ее передадут в республику в 2027 году, когда медведю исполнится четыре года.

Московский зоопарк сейчас ведет переговоры, чтобы пересмотреть соглашение и оставить животное на более долгий срок.

Востоковед Верченко допустила возможность того, что руководство республики согласится пока не забирать панду, но назвала этот вопрос очень сложным.

«Вполне вероятно, что в силу исключительных отношений между лидерами наших стран и отношений между государствами такой факт может произойти, но при этом хочу отметить, что Китай строго следует букве закона», — объяснила она.

Эксперт также не исключила, что в Московском зоопарке появится новый детеныш панды, но оговорилась, что пока официальных сообщений на этот счет не было.

Фото: РИА «Новости»

По мнению востоковеда, панда-дипломатия — важный для Китая политический механизм и часть культуры.

«Это делается для того, чтобы проявить жест доброй воли. В политике сделать первый шаг очень трудно, а таким манером это сделать легче. Это просто намек, и если другая сторона его принимает, то дальше уже могут быть действия в области политики и дипломатии», — пояснила она.

Верченко напомнила, что китайская цивилизация гордится своей древней историей, поэтому не будет менять традиции

«Панда-дипломатия была, есть и будет», — отметила она.

По ее словам, Китай давно занимается разведением панд. Она предположила, что в будущем список стран, у которых есть эти забавные и милые звери, может пополниться, так как китайское руководство стремится налаживать отношения с другими государствами.