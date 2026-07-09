Была, есть и будет. Зачем Китаю панда-дипломатия

Китаист Верченко: Китай ни за что не откажется от панда-дипломатии

Китай с давних пор использует особый метод «мягкой силы» — панда-дипломатию. Она заключается в том, что для налаживания отношений с другими государствами страна сдает в аренду милых медведей. В последнее время возникает много споров о том, поменяет ли республика эту практику.

История вопроса

Востоковед и Член Центрального правления общества российско-китайской дружбы Алла Верченко в беседе с 360.ru рассказала, что практика передачи панд началась очень давно. Первым государством, которое обзавелось китайским медведем, оказалась Япония. Позже животных стали одалживать и другим странам.

«Первые панды, которых мы получили, были в середине 50-х годов, когда у нас были прекрасные отношения. Это десятилетие называли „медовым месяцем“. Панда-дипломатия — это акт доброй воли и того, что отношения с одним государством у Китая лучше, чем с другими», — подчеркнула китаист.

Она обратила внимание, что механизм стал важной частью «мягкой силы» для улучшения международных отношений.

«В последнее время у нас мир разделился на дружественные и недружественные государства. Даже в недружественных странах панды еще остаются, а что касается бремени, то это бремя для принимающей стороны, но не для Китая, потому что содержание панды, кормление ее бамбуком, стоит денег», — объяснила специалист.

Эксперт выразила уверенность, что КНР выгодна панда-политика, и минусов у этого механизма для страны нет.