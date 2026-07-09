Была, есть и будет. Зачем Китаю панда-дипломатия
Китаист Верченко: Китай ни за что не откажется от панда-дипломатии
Китай с давних пор использует особый метод «мягкой силы» — панда-дипломатию. Она заключается в том, что для налаживания отношений с другими государствами страна сдает в аренду милых медведей. В последнее время возникает много споров о том, поменяет ли республика эту практику.
История вопроса
Востоковед и Член Центрального правления общества российско-китайской дружбы Алла Верченко в беседе с 360.ru рассказала, что практика передачи панд началась очень давно. Первым государством, которое обзавелось китайским медведем, оказалась Япония. Позже животных стали одалживать и другим странам.
«Первые панды, которых мы получили, были в середине 50-х годов, когда у нас были прекрасные отношения. Это десятилетие называли „медовым месяцем“. Панда-дипломатия — это акт доброй воли и того, что отношения с одним государством у Китая лучше, чем с другими», — подчеркнула китаист.
Она обратила внимание, что механизм стал важной частью «мягкой силы» для улучшения международных отношений.
«В последнее время у нас мир разделился на дружественные и недружественные государства. Даже в недружественных странах панды еще остаются, а что касается бремени, то это бремя для принимающей стороны, но не для Китая, потому что содержание панды, кормление ее бамбуком, стоит денег», — объяснила специалист.
Эксперт выразила уверенность, что КНР выгодна панда-политика, и минусов у этого механизма для страны нет.
Какие панды есть в России
Сейчас в России живут три панды: Жуи, Диндин и Катюша. Они содержатся в Московском зоопарке, и через некоторое время их вернут на родину согласно заключенному соглашению. Жуи и Диндин арендовали на 15 лет, поэтому они отправятся в Китай в 2034 году. Катюша родилась уже в России, и ее передадут в республику в 2027 году, когда медведю исполнится четыре года.
Московский зоопарк сейчас ведет переговоры, чтобы пересмотреть соглашение и оставить животное на более долгий срок.
Востоковед Верченко допустила возможность того, что руководство республики согласится пока не забирать панду, но назвала этот вопрос очень сложным.
«Вполне вероятно, что в силу исключительных отношений между лидерами наших стран и отношений между государствами такой факт может произойти, но при этом хочу отметить, что Китай строго следует букве закона», — объяснила она.
Эксперт также не исключила, что в Московском зоопарке появится новый детеныш панды, но оговорилась, что пока официальных сообщений на этот счет не было.
По мнению востоковеда, панда-дипломатия — важный для Китая политический механизм и часть культуры.
«Это делается для того, чтобы проявить жест доброй воли. В политике сделать первый шаг очень трудно, а таким манером это сделать легче. Это просто намек, и если другая сторона его принимает, то дальше уже могут быть действия в области политики и дипломатии», — пояснила она.
Верченко напомнила, что китайская цивилизация гордится своей древней историей, поэтому не будет менять традиции
«Панда-дипломатия была, есть и будет», — отметила она.
По ее словам, Китай давно занимается разведением панд. Она предположила, что в будущем список стран, у которых есть эти забавные и милые звери, может пополниться, так как китайское руководство стремится налаживать отношения с другими государствами.