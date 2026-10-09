Основатель проекта «Рыбарь» раскрыл детали задержания команды в Черногории

Военный блогер и основатель проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук рассказал, что его с командой задержали утром в Черногории после того, как они попросили разрешения на съемки в монастыре. Видеообращение опубликовали в телеграм-канале «Рыбарь» .

Звинчук снял видео в аэропорту, сообщив, что его вместе с супругой и командой проекта депортируют из Черногории. С ними все хорошо благодаря официальному представителю МИД России Марии Захаровой, а также дипломатам второго европейского департамента и послам России в Черногории и Сербии.

«Арестовали нас сегодня в 07:00 утра после того, как мы накануне попросили разрешение снимать официально для нашего документального фильма в монастыре в Цетине, внутри проводить съемку. Связывались с митрополитом. Он нам не ответил, но с утра пришла полиция», — сказал Звинчук.

Их продержали восемь часов, а потом приняли решение о депортации. При этом технику Звинчуку и его команду не вернули.

Ранее Захарова сообщила, что Звинчук и его группа находятся в аэропорту и ждут вылета, дипломаты оказывают им содействие.