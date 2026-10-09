360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Проект «Рыбарь» подтвердил информацию о задержании Михаила Звинчука

    Фото: РИА «Новости»

    Руководителя «Рыбаря» Михаила Звинчука действительно задержали в Черногории вместе с другими россиянами. Эту информацию подтвердили в телеграм-канале проекта.

    «Что касается самой главной новости Рунета, то можем сказать, что руководитель проекта Михаил Звинчук действительно был задержан в Черногории вместе с другими гражданами России», — говорится в сообщении.

    В Черногории журналисты находились на законных и официальных основаниях. Планировали съемку Цетинского монастыря, на которую предварительно подали официальный запрос.

    Сейчас команда «Рыбаря» находится на связи с МИД России. Ведомство прилагает все усилия для урегулирования ситуации. Поскольку никаких преступлений никто не совершал, ожидается, что всех задержанных отпустят.

    Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российское посольство в Черногории устанавливает подробности задержания Михаила Звинчука.

    Читайте также

    Посольство России в Черногории устанавливает причины задержания основателя «Рыбаря»

    Основателя «Рыбаря» задержали в Черногории

    Захарова объяснила, почему Канье Уэсту не место в России

    Посольство России в Черногории устанавливает причины задержания основателя «Рыбаря»

    Основателя «Рыбаря» задержали в Черногории

    Захарова объяснила, почему Канье Уэсту не место в России