Проект «Рыбарь» подтвердил информацию о задержании Михаила Звинчука

Руководителя «Рыбаря» Михаила Звинчука действительно задержали в Черногории вместе с другими россиянами. Эту информацию подтвердили в телеграм-канале проекта.

«Что касается самой главной новости Рунета, то можем сказать, что руководитель проекта Михаил Звинчук действительно был задержан в Черногории вместе с другими гражданами России», — говорится в сообщении.

В Черногории журналисты находились на законных и официальных основаниях. Планировали съемку Цетинского монастыря, на которую предварительно подали официальный запрос.

Сейчас команда «Рыбаря» находится на связи с МИД России. Ведомство прилагает все усилия для урегулирования ситуации. Поскольку никаких преступлений никто не совершал, ожидается, что всех задержанных отпустят.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российское посольство в Черногории устанавливает подробности задержания Михаила Звинчука.