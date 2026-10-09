360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Посольство России в Черногории устанавливает причины задержания основателя «Рыбаря»

    Захарова: посольство в Черногории выяснит, почему задержали основателя «Рыбаря»

    Фото: РИА «Новости»

    Российское посольство в Черногории устанавливает подробности задержания администратора телеграм-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова газете «Известия».

    «Посольство России в Черногории выясняет обстоятельства», — сказала она.

    Звинчука задержали в рамках масштабной операции спецслужб, проведенной в черногорском городе Рисан. Вместе с ним под стражу заключили жену Валерию, а также трех других сотрудников проекта. Их всех отправили в Подгорицу для допроса. Официальных обвинений пока не предъявили.

    Команда «Рыбаря» прибыла в Черногорию для съемок, спецслужбы на протяжении нескольких дней вели за ней наблюдение. Сюжет планировали посвятить предстоящей адаптации визовой политики республики к стандартам ЕС.

    Читайте также

    Основателя «Рыбаря» задержали в Черногории

    Захарова заявила, что путь конфронтации ЕС с Россией усугубит проблемы Европы

    Захарова заявила, что Россия не планирует вооруженный конфликт с Европой

    Основателя «Рыбаря» задержали в Черногории

    Захарова заявила, что путь конфронтации ЕС с Россией усугубит проблемы Европы

    Захарова заявила, что Россия не планирует вооруженный конфликт с Европой