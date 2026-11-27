По данным Baza, в «налете» участвовали около 500 приматов, в телеграм-канале разместили видео нападения. Стаи атаковали восточные, западные и королевские ворота.

Макаки не впервые нападают на туристов, несколько дней назад они покусали двух человек.

Туристов предупреждают, что к обезьянам нельзя приближаться, смотреть им в глаза и показывать еду. Также посоветовали прятать телефон и другие привлекательные для животных вещи.

В октябре сообщения о нападении обезьян пришли с острова Бали. Стая из 35 особей терроризировала местных жителей. Обезьяна набросилась на девятилетнего школьника в деревне на севере острова.