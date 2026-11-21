Всемирная организация здравоохранения предупредила о реальной угрозе дальнейшего распространения в Европе опасной супербактерии Klebsiella pneumoniae. Об этом ТАСС сообщили в ВОЗ.

Речь идет о микроорганизме, устойчивом к карбапенемам и другим антибиотикам. По данным ВОЗ, рост числа случаев согласуется с распространением таких штаммов в медицинских учреждениях.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний оценивает вероятность их дальнейшего распространения в странах ЕС и Европейской экономической зоны как высокую. Особенно это касается штаммов с генетическими маркерами повышенной вирулентности.

Основное беспокойство в организации вызвало распространение бактерий в больницах. При этом среди сельскохозяйственных животных, предназначенных для производства продуктов питания, эти устойчивые бактерии в странах ЕС пока выявляют лишь на низком уровне.

Ранее иммунолог раскрыл, что может остановить опасную супербактерию.