Стрельба на крупной вечеринке в Калифорнии привела к госпитализации девяти человек. Двое из них находятся в критическом состоянии, сообщает местный филиал телеканала ABC со ссылкой на правоохранителей.

Происшествие случилось в субботу вечером в округе Туларе. Огонь открыли на частном концерте, который собрал более сотни гостей.

«Прибыли машины скорой помощи и доставили нескольких пострадавших в местные больницы, а другие прибыли на частных автомобилях. Полиция работает над установлением общего числа пострадавших», — процитировал канал местный офис шерифа.

По предварительной версии полиции, произошедшее может быть связано с деятельностью банд.

Ранее мужчина открыл стрельбу из движущегося автомобиля на главной площади Кракова. В результате пять человек погибли, еще более 10 получили ранения, в том числе одна россиянка.