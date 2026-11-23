Цены на газ в Европе выросли на 8,6%, а запасы в хранилищах остаются значительно ниже сезонной нормы в преддверии зимнего пика спроса. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Стоимость европейского природного газа поднялась, когда пересмотрели прогнозы погоды: холода в Северо-Западной Европе задержатся до начала декабря. Также давление на рынок усиливают ограниченные поставки СПГ на фоне конфликта США и Ирана.

Базовые фьючерсы на газ выросли в цене на 8,6%, до 96,075 евро (105,54 доллара) за 1 МВт/ч. Такой внутридневной подъем стал самым значительным за последнюю неделю. При этом запасы газа в европейских хранилищах по-прежнему существенно отстают от сезонных норм в преддверии зимнего пика спроса.

Ранее глава Equinor Андерс Опедаль заявил, что газовые запасы в Европе в 2026 году делают ее еще более уязвимой в зимний период. Сейчас количество газа в хранилищах находится на самом низком уровне за последние 15 лет.