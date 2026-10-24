Новак рассказал о следующих к берегам США танкерах с дизтопливом

Новак: первые три танкера с дизтопливом плывут к восточному побережью Атлантики

Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия уже направила первые три танкера с дизельным топливом к восточному побережью Атлантики. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По его словам, Россия обеспечит дополнительные поставки дизтоплива на мировые рынки и американский, исполнив ранее озвученные договоренности.

«Первые три танкера с топливом уже находятся в пути в сторону восточного побережья Атлантического океана, при значительной поддержке РФПИ. Основные объемы могут быть поставлены из ресурсов компании „Роснефть“, — сказал он.

Ранее Новак заявил о полной обеспеченности российского рынка авиационным керосином и дизельным топливом. По его словам, выросло его производство, а также формируются запасы.