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    Новак рассказал о следующих к берегам США танкерах с дизтопливом

    Новак: первые три танкера с дизтопливом плывут к восточному побережью Атлантики

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия уже направила первые три танкера с дизельным топливом к восточному побережью Атлантики. Об этом сообщило РИА «Новости».

    По его словам, Россия обеспечит дополнительные поставки дизтоплива на мировые рынки и американский, исполнив ранее озвученные договоренности.

    «Первые три танкера с топливом уже находятся в пути в сторону восточного побережья Атлантического океана, при значительной поддержке РФПИ. Основные объемы могут быть поставлены из ресурсов компании „Роснефть“, — сказал он.

    Ранее Новак заявил о полной обеспеченности российского рынка авиационным керосином и дизельным топливом. По его словам, выросло его производство, а также формируются запасы.

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