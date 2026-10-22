«Очень тяжелая ситуация». В Германии напомнили о последствиях отказа от российского газа

Если Германия прекратит закупки российского газа, то стране придется наращивать поставки СПГ из Норвегии и США, что обернется чрезмерной нагрузкой на немецкие терминалы по приему сжиженного газа. Об этом заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в беседе с РИА «Новости» .

«Будет очень тяжелая ситуация. <…> Будет очередь из газовозов в Северном море, если мы откажемся от импорта газа из России, в особенности через третьи страны. Заменить российский газ на 100% невозможно», — сказал он.

Также отдельная проблема для Германии — высокая цена американского газа. Из-за этого экономически невыгодно полагаться исключительно на поставки из Америки. До этого ФРГ обратилась к Катару, но перекрытие судоходства в Ормузском проливе снова вынудило Берлин нарастить закупки у США.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что европейские страны не смогут найти замену российскому газу. Сейчас сжиженный природный газ из России покрывает до 20% рынка Европы.