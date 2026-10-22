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    «Очень тяжелая ситуация». В Германии напомнили о последствиях отказа от российского газа

    Политик Нимайер: отказ от российского газа приведет к очередям газовозов в ФРГ

    Фото: РИА «Новости»

    Если Германия прекратит закупки российского газа, то стране придется наращивать поставки СПГ из Норвегии и США, что обернется чрезмерной нагрузкой на немецкие терминалы по приему сжиженного газа. Об этом заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в беседе с РИА «Новости».

    «Будет очень тяжелая ситуация. <…> Будет очередь из газовозов в Северном море, если мы откажемся от импорта газа из России, в особенности через третьи страны. Заменить российский газ на 100% невозможно», — сказал он.

    Также отдельная проблема для Германии — высокая цена американского газа. Из-за этого экономически невыгодно полагаться исключительно на поставки из Америки. До этого ФРГ обратилась к Катару, но перекрытие судоходства в Ормузском проливе снова вынудило Берлин нарастить закупки у США.

    Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что европейские страны не смогут найти замену российскому газу. Сейчас сжиженный природный газ из России покрывает до 20% рынка Европы.

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