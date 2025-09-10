Пентагон заключил многомиллиардный контракт на разработку ударного дрона MQ-9

Пентагон заключил контракт общей стоимостью свыше 14 миллиардов долларов (более одного триллиона рублей) для реализации программы разведывательно-ударного БПЛА MQ-9. Об этом говорится в заявлении военного ведомства, сообщило РИА «Новости» .

Американские военные также подписали контракт на производство ракет класса «воздух — воздух» AMRAAM. Его стоимость составила 760 миллионов долларов (более 63 миллиардов рублей). В дальнейшем эти ракеты будут поставляться странам НАТО.

Пентагон заключил контракт по дронам с калифорнийской компанией General Atomics Aeronautical Systems. Его планируется завершить к концу 2031 года. Документ, в частности, предполагает, что военная техника будет продаваться Индии и другим иностранным государствам.

Что касается закупки ракет AMRAAM, этим займется корпорация Raytheon. Завершение этого контракта ожидается к 7 сентября 2030 года.

Ранее президент США Дональд Трамп переименовал Пентагон в Министерство войны, а позже пошутил в соцсетях, что скоро Чикаго узнает, почему он это сделал.