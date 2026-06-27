Российские военные нашли способ борьбы с американскими БПЛА «Хорнет»

Методы противодействия беспилотникам «Хорнет» из США уже найдены и продолжают совершенствоваться. Об этом рассказал командир 1-го Краснодарского гаубичного артиллерийского дивизиона «Южной» группировки с позывным Порог, его процитировало РИА «Новости» .

По словам офицера, в борьбе с FPV-дронами хорошо помогают средства радиоэлектронной борьбы, необходимо лишь заранее их активировать. «Хорнеты» успешно засекают радиолокационные станции, их можно наблюдать на картах онлайн.

Эти беспилотники — вовсе не невидимки, заверил Порог. Поначалу этот тип БПЛА наделал много шума, но военные уже научились справляться с ним и делают это все лучше.

Ранее расчеты FPV-дронов 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» за неделю вывели из строя более 20 узлов связи на Харьковском направлении.