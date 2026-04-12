В Пентагоне признали лидерство России в производстве передовых БПЛА

Россия опередила Соединенные Штаты в создании мощностей, способных производить передовые беспилотники. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на официальных лиц из Пентагона.

«Согласно оценкам, Россия также опережает [США] в постройке предприятий, которые могут производить высокотехнологичные дроны», — говорится в публикации.

Авторы статьи отметили, что Китай, США, Россия и другие страны усилили соперничество в области вооружений и военных систем, основанных на искусственном интеллекте. Они сравнили этот процесс с зарождением эры ядерного оружия.

Они напомнили, что изначально США посчитали своим основным конкурентом в военном вопросе только Китай, оценив демонстрацию его технологической мощи в прошлом году на военном параде в Пекине. Конфликт на Украине внес свои коррективы — в Пентагоне отметили возможности России, использующей БПЛА с передовыми технологиями, включая ИИ. Это встревожило разведку США.

Ранее Минобороны России показало боевую работу дронов в зоне спецоперации, отметив, что «наши птички бьют без промаха».