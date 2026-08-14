Трамп ввел пошлины на импорт беспилотников и их компонентов в США

Президент США Дональд Трамп в целях укрепления национальной безопасности подписал указ о введении пошлин на импорт беспилотников и их компонентов. Об этом сообщили на сайте Белого дома.

«Трамп подписал указ, направленный на устранение угрозы национальной безопасности, связанной с импортом дронов и их компонентов, в том числе за счет укрепления американской индустрии дронов и цепочки поставок», — уточнили в сообщении.

Согласно указу, вводится адвалорный тариф в размере 100% на беспилотники определенного размера или с конкретными характеристиками. Также на док-станции и некоторые критические важные компоненты для этих БПЛА. Это категория аппаратов с максимальной взлетной массой более 25 килограммов и модели с функциями тепловидения.

На беспилотники меньшего размера и без спецфункций ввели тариф в размере 25%. Если БПЛА и компоненты к ним из ЕС, Японии, Южной Кореи, Лихтенштейна, Швейцарии и Тайваня — пошлина составит 15%. Для британцев установили 10%.

В Белом доме уточнили, что тарифы вступят в силу через 21 день после подписания документа.

Ранее в США сообщили, что финансируемый Пентагоном артзавод сорвал все сроки по контрактам и не выпустил ни одного пригодного снаряда.