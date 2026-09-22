Британия впервые запустила торпеду с подводного беспилотника

Британские власти впервые запустили тяжелую торпеду с американского подводного беспилотника Excalibur. Великобритания и США провели испытание в рамках партнерства AUKUS с Австралией, сообщила газета i Paper .

Автор статьи отметил, что торпеду выпустили на прошлой неделе в британских водах с 12-метрового подводного беспилотника ВМС США. Она разработала совместно с США и Австралией. Торпеда предназначена для уничтожения кораблей и глубоководных подводных лодок.

Британцы и американцы впервые выпустили торпеду с подводного БПЛА, а не с подлодки с экипажем. Excalibur сейчас проходит ходовые испытания. Подводный дрон построили в Плимуте. Аппарат может управляться дистанционно с расстояния почти в 16 000 километров.

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