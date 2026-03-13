Украина никак не помогает США отражать ответные удары беспилотников со стороны Ирана. Об этом телеканалу Fox News заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

«Нет», — коротко ответил он журналисту Брайану Килмиду на соответствующий вопрос.

Американский лидер подчеркнул, что США не нуждаются в содействии Украины для отражения атак Ирана.

Центральный штаб командования «Хатам аль-Анбия» заявлял, что Иран изменит тактику боевых действий и планирует наносить по объектам США и Израиля удар за ударом.

Западные СМИ констатировали, что американцы еще никогда не встречали такого сильного оппонента, как Иран. У Исламской Республики большие запасы дронов и ракет, а США не могут быстро пополнять запасы перехватчиков, которые они вынуждены использовать.

При этом иранские власти отказывается от любых переговоров до тех пор, пока Соединенные Штаты не выполнят множество требований.