Трамп указал на бесполезность Украины при отражении атак иранских БПЛА
Украина никак не помогает США отражать ответные удары беспилотников со стороны Ирана. Об этом телеканалу Fox News заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
«Нет», — коротко ответил он журналисту Брайану Килмиду на соответствующий вопрос.
Американский лидер подчеркнул, что США не нуждаются в содействии Украины для отражения атак Ирана.
Центральный штаб командования «Хатам аль-Анбия» заявлял, что Иран изменит тактику боевых действий и планирует наносить по объектам США и Израиля удар за ударом.
Западные СМИ констатировали, что американцы еще никогда не встречали такого сильного оппонента, как Иран. У Исламской Республики большие запасы дронов и ракет, а США не могут быстро пополнять запасы перехватчиков, которые они вынуждены использовать.
При этом иранские власти отказывается от любых переговоров до тех пор, пока Соединенные Штаты не выполнят множество требований.