США оказались отстающими в производстве и применении дронов

CNN: США не могут быстро и массово производить БПЛА

США на фоне российско-украинского конфликта отстают от многих стран по части разработки, производства и применения беспилотников. Об этом сообщил телеканал CNN .

Несмотря на один из самых современных оборонно-промышленных комплексов в мире, страна не готова быстро и массово выпускать такие небольшие и недорогие системы как БПЛА. При этом США по-прежнему занимают лидирующие позиции по производству крупногабаритного и дорогостоящего вооружения.

По информации канала, еще одним упущением США является недостаток опыта использования дронов у американских солдат.

«Это не проблема завтрашнего дня. Это проблема сегодняшнего дня. <...> В первом бою следующей войны будет задействовано больше беспилотников, чем кто-либо из нас когда-либо видел», — рассказал генерал-майор Курт Тейлор, командующий 1-й бронетанковой дивизией армии США.

Ранее американская газета The New York Times назвала Россию империей дронов. Издание напомнило, что после начала спецоперации в стране существенно нарастили производство беспилотников.