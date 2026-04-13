В США заявили, что российские беспилотники стали проблемой для НАТО

Западные страны оказались не способны противостоять российским дронам. Это уже стало серьезной проблемой для НАТО, заявила американский военный аналитик Дара Массикот в интервью немецкой газете Spiegel .

По словам Массикот, Россия добилась заметных успехов в логистике, полевой медицине и качестве военной техники. Она добавила, что россияне постоянно разрабатывают более быстрые и дальнобойные версии БПЛА.

«Российские беспилотники большой дальности <…> стали проблемой для НАТО», — признала аналитик.

Она также добавила, что в Европе не хватает систем противовоздушной обороны. Кроме того, программа, которая позволила бы эффективно противостоять таким дронам, также пока не принята.

Ранее Минобороны России показало боевую работу дронов в зоне СВО. Операторы ударных БПЛА 10 апреля поразили позиции и технику вооруженных сил Украины в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях.