Конгресс США рассмотрит законопроект о запрете дизельной сделки с Россией
Двухпартийный законопроект о запрете дизельной сделки с Россией внесли в конгресс США. Об этом говорится в пресс-релизе Комитета палаты представителей по иностранным делам.
«Законопроект запрещает Корпорации международного развития и финансирования США (DFC) инвестировать в российскую энергетику», — уточнили в публикации.
Также документ призван аннулировать генеральные лицензии, выданные Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США и запретить выдачу будущих лицензий.
Законопроект обязывает администрацию президента Дональда Трампа ввести санкции против российской энергетики. Соавторы документа — 16 демократов и один республиканец.
Американский лидер ранее подписал указ об отказе от части новых антироссийских санкций.
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