«Исчерпан здравый смысл». Захарова высказалась об угрозах ЕС ввести новые санкции

Заявления Евросоюза о намерении ввести против России новый пакет экономических ограничений демонстрируют, что объединение потеряло здравый смысл. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она назвала санкции, которые в ЕС характеризовали как масштабные антироссийские меры, простым бюрократическим расширением.

«Антироссийский запал евробюрократии далеко <… > не исчерпан. Исчерпан здравый смысл в Брюсселе, он там напрочь отсутствует. Его задавили пакетами санкционными», — отметила дипломат.

Ранее газета Politico сообщила о возможном введении Евросоюзом ограничений против российских спортсменов. Европейские страны не исключают сокращение финансирование международных федераций, разрешающих восстановиться россиянам на соревнованиях.

Также в объединении планируют изучить распределение доходов от телетрансляций и оказывать давление на те компании, которые показывают выступления с представителями России.