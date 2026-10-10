Сегодня 21:00 Итальянская винодельня лишилась 30 тысяч бутылок. Почему добыча опасна для воров? Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Налетчики в масках похитили 30 тысяч бутылок элитного вина стоимостью пять миллионов евро со склада итальянской винодельни Marchesi Antinori. За последние месяцы это уже третье крупное винное ограбление. Кому преступники могут продать такую добычу и как покупателям не нарваться на краденое вино — в материале 360.ru.

Как ограбили итальянскую винодельню

В ночь на 4 октября не менее семи преступников в масках проникли на склад Marchesi Antinori в Тоскане, отключив сигнализацию и камеры наблюдения.

Фото: РИА «Новости»

На двух грузовиках с поддельными номерами налетчики вывезли 30 тысяч бутылок, уже подготовленных к отправке покупателям. Для погрузки они использовали складскую технику. Пропажу обнаружили утром 5 октября. Масштаб кражи потряс сотрудников предприятия. «Люди на винодельне плакали. Дело не только в стоимости вина — дело в чем-то большем», — рассказал генеральный директор Marchesi Antinori Ренцо Котарелла. Среди похищенного оказались знаменитые вина Solaia, Tignanello и Guado al Tasso урожая 2023 года. Котарелла рассчитывает вернуть похищенное. Он предупредил покупателей, что элитные вина по подозрительно низким ценам могут оказаться крадеными.

Три тысячи бутылок за три часа

Фото: РИА «Новости»

Ограбление Marchesi Antinori стало третьей крупной кражей элитного вина в Италии за последние несколько месяцев. В сентябре четверо преступников в масках проникли через виноградники на территорию винодельни Conterno Fantino в Пьемонте. За три часа они похитили более трех тысяч бутылок Barolo стоимостью в сотни тысяч евро. Налетчики воспользовались погрузчиком и двумя фургонами винодельни. Чтобы не разбудить соседей, машины сначала вытолкали за пределы предприятия и только там завели двигатели. Владельцы предположили, что преступники заранее изучили склад. Еще одна кража произошла в конце июня на складе компании Banfi в коммуне Стреви. Неизвестные похитили около 3300 бутылок игристого вина Alta Langa, включая дорогие сорта Cuvée Aurora и Riserva 100 Mesi.

Фото: РИА «Новости»

Часть добычи удалось вернуть. В июле карабинеры задержали двух подозреваемых и обнаружили почти половину похищенных бутылок. Третий участник группы скрылся.

Кому продать 30 тысяч бутылок краденого вина?

Стоимость элитного вина зависит не только от вкуса, но и от спроса, редкости и репутации производителя Об этом 360.ru расскзаал член Российской ассоциации сомелье Андрей Зотов. По его словам, заметный рост цен на коллекционные вина начался в 1980-х годах, когда большое влияние на рынок приобрели оценки критиков, прежде всего Роберта Паркера. Высокие баллы и ограниченные объемы производства подогревали спрос. «Человек неискушенный зачастую не почувствует разницы между вином за несколько сотен и несколько тысяч евро», — пояснил Зотов. Высокая стоимость похищенных бутылок еще не означает, что преступники смогут получить за них миллионы евро. По мнению сомелье, один из возможных вариантов — продажа вина частным коллекционерам в обход открытого рынка. Если сбывать вино постепенно, можно рассчитывать на цену, близкую к рыночной. Однако при быстрой продаже преступникам, вероятно, придется предоставить существенную скидку.

Фото: РИА «Новости»