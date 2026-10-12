Политолог Бридже: остановить расширение конфликта после атак хуситов возможно
Остановить дальнейшее расширение конфликта после атак движение «Ансар Аллах» на Судовскую Аравию возможно. Как это сделать, 360.ru рассказал политолог Дмитрий Бридже.
«Для этого нужна договоренность, которая даст Эр-Рияду проверяемое снижение угроз, а хуситам — возможность прекратить атаки без публичного признания поражения», — сказал он.
При этом публичная риторика может оставаться жесткой.
«Рабочими механизмами могли бы стать поэтапная взаимная деэскалация, прекращение трансграничных ударов, согласованное ограничение ответных операций, отдельные договоренности о безопасности гражданской авиации и судоходства», — подчеркнул эксперт.
По его словам, должен сохраняться гуманитарный доступ.
Подробно о причинах и последствиях атак хуситов на Саудовскую Аравию — в материале 360.ru.