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    Политолог Бридже: остановить расширение конфликта после атак хуситов возможно

    Фото: 360.ru

    Остановить дальнейшее расширение конфликта после атак движение «Ансар Аллах» на Судовскую Аравию возможно. Как это сделать, 360.ru рассказал политолог Дмитрий Бридже.

    «Для этого нужна договоренность, которая даст Эр-Рияду проверяемое снижение угроз, а хуситам — возможность прекратить атаки без публичного признания поражения», — сказал он.

    При этом публичная риторика может оставаться жесткой.

    «Рабочими механизмами могли бы стать поэтапная взаимная деэскалация, прекращение трансграничных ударов, согласованное ограничение ответных операций, отдельные договоренности о безопасности гражданской авиации и судоходства», — подчеркнул эксперт.

    По его словам, должен сохраняться гуманитарный доступ.

    Подробно о причинах и последствиях атак хуситов на Саудовскую Аравию — в материале 360.ru.

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