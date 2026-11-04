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    Илон Маск в шутку заявил, что его лазеры для вмешательства в выборы не сработали

    Фото: РИА «Новости»

    После прогнозируемой победы демократов в конгрессе американский предприниматель Илон Маск в шутку пожаловался на то, что космические лазеры, предназначенные для вмешательства в выборы, не сработали. Об этом он написал в соцсети Х.

    «Похоже, мои космические лазеры для вмешательства в выборы на этот раз не сработали», — заявил миллиардер.

    На выборы он направил более 445 миллионов долларов.

    Голосование состоялось 3 ноября. Граждане США выбирали всех 435 членов Палаты представителей и треть Сената.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что готов наложить вето на законопроекты демократов в случае получения ими большинства в конгрессе. Он отметил, что приветствует прозвище Мистер Вето, которое показывает его подход к демократам.

    Еще в конце октября опрос телеканала CBS показал, что партия Трампа может потерять контроль над палатой представителей.

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