Илон Маск в шутку заявил, что его лазеры для вмешательства в выборы не сработали

После прогнозируемой победы демократов в конгрессе американский предприниматель Илон Маск в шутку пожаловался на то, что космические лазеры, предназначенные для вмешательства в выборы, не сработали. Об этом он написал в соцсети Х.

«Похоже, мои космические лазеры для вмешательства в выборы на этот раз не сработали», — заявил миллиардер.

На выборы он направил более 445 миллионов долларов.

Голосование состоялось 3 ноября. Граждане США выбирали всех 435 членов Палаты представителей и треть Сената.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что готов наложить вето на законопроекты демократов в случае получения ими большинства в конгрессе. Он отметил, что приветствует прозвище Мистер Вето, которое показывает его подход к демократам.

Еще в конце октября опрос телеканала CBS показал, что партия Трампа может потерять контроль над палатой представителей.