Илон Маск в шутку заявил, что его лазеры для вмешательства в выборы не сработали
После прогнозируемой победы демократов в конгрессе американский предприниматель Илон Маск в шутку пожаловался на то, что космические лазеры, предназначенные для вмешательства в выборы, не сработали. Об этом он написал в соцсети Х.
«Похоже, мои космические лазеры для вмешательства в выборы на этот раз не сработали», — заявил миллиардер.
На выборы он направил более 445 миллионов долларов.
Голосование состоялось 3 ноября. Граждане США выбирали всех 435 членов Палаты представителей и треть Сената.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что готов наложить вето на законопроекты демократов в случае получения ими большинства в конгрессе. Он отметил, что приветствует прозвище Мистер Вето, которое показывает его подход к демократам.
Еще в конце октября опрос телеканала CBS показал, что партия Трампа может потерять контроль над палатой представителей.