Президент Украины Владимир Зеленский лгал, говоря об использовании украинскими военными коммерческой спутниковой системы Starlink. Председатель совета директоров и гендиректор SpaceX Илон Маск сообщил об этом в интервью The New York Times на саммите DealBook 2026.

«Он не всегда говорит правду. <…> Он лжет. Что он говорит в действительности, так это то, что он хочет использовать Starlink для наступательных военных операций», — заявил бизнесмен.

Маск объяснил, что существуют две системы. Starlink является коммерческой, предназначенной для гражданского использования. Ей распоряжается SpaceX. В отличие от нее, Starshield военная и контролируется правительством США. Решения по ее использованию может принимать только Пентагон.

Ранее Зеленский потребовал от Белого дома и SpaceX снять ограничения с работы Starshield. По его словам, от этого зависит состояние украинской энергетики.