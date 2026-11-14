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    Илон Маск вмешался в секс-скандал вокруг главы Nvidia и поддержал петицию за его возвращение

    Илон Маск поддержал петицию о восстановлении Хуанга на посту главы Nvidia

    Фото: РИА «Новости»

    Сотрудники технологического гиганта Nvidia и миллиардер Илон Маск выступили за возвращение Дженсена Хуанга на пост генерального директора компании после его внезапной отставки на фоне скандала с внебрачными связями. Об этом сообщило издание Wired.

    Журналисты Wired изучили внутреннюю переписку работников корпорации Nvidia. Один из главных инженеров компании разместил обращение во внутреннем разделе предложений и призвал совет директоров учесть мнение коллектива.

    Публикация собрала свыше 1600 комментариев, и большинство авторов поддержали возвращение основателя фирмы.

    Один из комментаторов написал «Верните босса» и связал будущее компании с фигурой ее создателя. Другой работник разослал коллегам корпоративное письмо с требованием прозрачного расследования и заявил о поддержке Хуанга.

    На эту петицию обратил внимание и Илон Маск. Предприниматель опубликовал в Х сообщение для своих 240 миллионов подписчиков.

    Маск рассказал о сборе подписей за восстановление Хуанга в должности и пообещал поддержать это требование.

    Дженсен Хуанг покинул посты генерального директора, президента и члена совета директоров Nvidia в четверг, 12 ноября 2026 года. Причиной увольнения стали сообщения прессы о нескольких внебрачных романах топ-менеджера.

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